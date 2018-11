Prantslannal tekkis juuksevärvi vastu eluohtlik allergiline reaktsioon

Kes on endal ise kodus juukseid värvinud, on end tõenäoliselt ohtudega kurssi viinud ja teab, kui halvasti see vahel võib lõppeda. Alati on võimalus, et tulemus ei jää selline nagu soovitud ja soeng ei näe hea välja. Palju ekstreemsem on aga see, kui värvi tõttu tekib tõsine reaktsioon – nahapõletus, karvkadu või eluohtlik turse.