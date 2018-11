Eripedagoogid varajasest märkamisest: lapse arenguline eripära võib olla nii miinus- kui ka plussmärgiga

Kohanemisraskustega ülitundliku lapse abistamiseks:

Anna talle vajaminev aeg kohanemiseks. Jälgi, et õpipaik oleks võimalikult turvaline Ära tee ootamatuid ümberkorraldusi päevaplaanis. Hoiata muutustest piisava ajavaruga. Kinnita sõnum üle piltmaterjaliga.

Laps on kodu peegel

Osa käitumuslikke probleeme võivad olla tingitud lapse kodusest keskkonnast ning sealsest heaolust. Tihtilugu võib lapsevanema impulsiivne käitumine üle kanduda lapsele: laps õpib matkimise teel. Nõnda võivadki teised täiskasvanud ekslikult eeldada, et laps on impulsiivne ja hädas eneseregulatsiooniga, kuigi probleemi juured on mujal.

Keskendumis- ja tähelepanuraskused võivad olla tingitud sellest, et lapsel on mure, mistõttu on tema mõtted mujal ja olek hajevil. Tihtilugu võivad kurbustunde tekitajaks olla perekondlikud või sõprussuhted. Keskendumisvõimet mõjutab oluliselt ka toitumus – kas laps on söönud hommikusööki või ta on vahetunnis puhvetist soetatud kommipaki sisu ühe ampsuga alla neelanud.

Antud kontekstis on varajase märkamise võtteks lapsega rääkimine: märkaja ülesandeks on leida sobiv moment, et lapsega privaatselt suhelda ja vestluse käigus jõuda probleemideni, millele soovime lahendust leida. Tõsisemate probleemide korral tuleks laps (ja vajadusel ka pere) suunata psühholoogi või lastekaitse poole, et lapsele oleks tagatud vajalik abi või tugi, ent vahel piisab ka sellest, kui keegi lihtsalt last tähele paneb, märkab ning annab lapsele signaali, et ta pole oma murega üksi.

Kuigi mure märkamise järgselt on tegutsemine ülioluline, pole alati ilmtingimata vajalik intensiivne sekkumine – lapsele võib anda võimaluse elada läbi oma emotsioone, olla pisut kurb või hajevil, kui ta end nii sisimas tunneb. Emotsioonid annavad lapsele reaalsustaju, et kõik ei olegi alati laitmatult hästi ning see on igati normaalne.

Kuidas teha end kuuldavaks?

Kui ilmneb, et lapsel esinevad teatud eripärad, mis ei võimalda tal tegutseda ja õppida teiste lastega võrdväärsetel alustel, tuleks sellest lapsevanemat teavitada. Esimese info vastu võtmine võib lapsevanemale mõjuda ka šokina: esineda võib leinaprotsessile omaseid sümptomeid nagu pettumus, vastupanu ja teiste süüdistamine, mis päädivad olukorraga leppimises ja abi otsimises. Lapsevanemale info taktitundeline edasi andmine on omamoodi peen kunst ning esmase info vahetamiseks tuleks leida lapsevanemaga privaatsem hetk, nt arenguvestluse ajal, kui kõnealune laps ega teised lapsed pole kuuldeulatuses.

Ühiskonna ja pedagoogide kasvanud teadlikkus on mõistagi positiivne nähe, kuid samal ajal tuleks meeles hoida, et diagnostilised vahendid ning diagnoosimise õigus on jätkuvalt kliinilistel meeskondadel. Pedagoogilise personali eesmärk on lapse märkamine, tema käitumise ja eripära kirjeldamine, mitte seostamine konkreetsete diagnoosidega. Lähtuvalt lapse individuaalse arengu printsiibist, ei tohiks lapsevanemaga suheldes võrrelda tema lapse arengut teiste laste omaga, vaid kasutada nn pehmemat keelekasutust nagu „Mulle tundub, et… Mulle on jäänud selline mulje, et…“. Pedagoogilise personali ülesanne on pakkuda abi, tuge ning vajadusel suunata lapsevanem abi saamiseks tugispetsialisti poole (nt logopeed, eripedagoog).

Kokkuvõtteks

Varajane märkamine on oluline eelkõige lapsele sobiva tugispetsialisti abi, õppemetoodika ning teiste kohanduste välja selgitamiseks, et toetada lapse individuaalset arengut. Varajane märkamine ei võrdu varajase diagnoosimisega ega sildistamisega: lapse ja pere toetamine peaks tuginema mõistmisel ja teaduspõhistel lähenemistel, aga mitte hinnangutel.