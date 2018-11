Nädala algus on alati vastuoluline. Ja seda mitte sellepärast, et algab uus seitsmekäiguline á la carte elubuffe, täis mitmekesist roogadevalikut jahukastmesest kardulast fusion toiteelamusteni välja, vaid seetõttu, et osadele on see algus helgem, teistele aga tumedam, kirjutab kolumnist Aleksandr Popov.