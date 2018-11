Ema süda valutab: teismeline tütar läheb hukka ja ma ei saa muud kui pealt vaadata

«Kogu lugu on keeruline ja raske meile mõlemale. Tunnen end nii abitult, olen mures ja samas ei mõista midagi teha ega kusagile pöörduda. Kas koolides on nõustajaid? Ka väikelinnade koolides? Klassijuhatajaga on tal suhted ka pingeliseks läinud, samas pole minule õpetajast muud abi, kui et kuulen, mis olukord on. Nõu ta mulle anda ei saa.

Kus on sellised nõustajad, kelle poole koos tütrega võiksin pöörduda? Ma üritan keelata, nõuda reeglitest kinnipidamist jne, aga samas pean ma tööl käima ning ei saa olla pidevalt kodus. Töötan haiglas, olen sageli ka öösiti kodust ära. Ja samas ei aita ka kodus olemine, neiu lihtsalt ei kuuletu.»

Vastab psühholoog, Gordoni perekooli koolitaja Auli Kõnnussaar:

«Saan aru, et soovite tuge ja abi, kuna olete mures tütre käitumise pärast. Tunnete, et ta ei kuuletu enam teile. Küsite, kust leida nõustajaid, kelle poole tütrega pöörduda. Koolides võiksid olla nõustajad küll, kuid paraku igas koolis ei ole. Ma usun, et te saate koolist uurida, kas seal on psühholoog. On olemas ka õppenõustamiskeskused üle Eesti. Võimalusel võiksite pöörduda oma maakonna õppenõustamiskeskusesse, kus töötavad erinevad spetsialistid ning nende hulgas ka psühholoog.

Selleks ajaks, kui laps on saanud 14-15, on kasvatamise töö juba tehtud ning tegelikult pole võimalik enam last kuuletuma panna. Ta peab ise leidma tee oma tõelise minani - oma tee elus. See aeg on vanemale keeruline, kuid veelgi keerulisem on see aeg noorele endale. See on arenguperiood, mis tekitab noores suurt segadust ja ebakindlust. Iga noor vajab sel ajal suurt toetust, isegi kui jääb mulje, et see on viimane asi, mida ta tahab.

Kirjast ei selgu, mis paneb teid tundma, et olete midagi valesti teinud. Selles vanuses lapse puhul on normaalne, et ta laseb järjest enam oma vanematest lahti ja tunneb muu maailma vastu huvi. Selles vanuses on sõpradega suhtlemine eriti oluline. Noorel on vaja avastada, kes ta ise tegelikult on. Ta hakkab aina rohkem avastama oma eelistusi, oma isiksust jne. Ta hakkab muutuma iseseisvamaks ja see ei pruugi esialgu välja paista sellisena, millega vanem rahul oleks.