Kuidas aru saada, et suhe hakkab lõppema?

Lahkumineku nõustamisega tegelev Trina Leckie räägib märkidest, mis võivad viidata, et su partner ei taha enam suhtes olla.

1. Ta ei taha enam sinuga koos aega veeta.

Kui sulle tundub, et partner ei taha enam leida aega teie ühistegevuste jaoks, võib see olla ohumärk. «Kui ta on muutnud tõrjuvaks ja ei veeda enam sinuga koos aega, on see märk, sest kui inimesed investeerivad suhtesse, tahavad nad oma partneriga võimalikult palju koos olla,» selgitab Leckie.

2. Ta ei suhtle enam nii nagu varem.

Igal paarisuhtel on oma muster ja kindel viis, kuidas omavahel suheldakse. Kui suhtlus muutub drastiliselt, võib see olla märgiks, et midagi on lahti. «Kui suhtluses on tekkinud tagasilöök, näiteks ta ise vaevu kirjutab või ei vasta enam, kui sina kirjutad, on see märk, mis näitab, et sa ei ole enam esimene prioriteet,» hoiatab Leckie. Ilmselt hakkab sulle tunduma, et käid kaaslasele närvidele.

3. Temaga on pea võimatu vestelda.

Kui lihtne on partneriga rääkida? Kas vestlus kulgeb sujuvalt või tundub, et ainult rääkimise nimel tuleb kõvasti tööd teha? Leckie sõnab, et vestlused võivad tekitada piinlikku pinget, sest tundub, et kaaslane ei ole enam sinuga rääkimisest huvitatud.

4. Ta on sinuga suheldes pidevalt ärritunud.

Kõigil on hetki, kui kaaslane käib närvidele, aga kui sellest on erandi asemel saanud pigem tavapärane situatsioon, on see märk suuremast probleemist suhtes. Leckie sõnul võib partner tunduda ärritunud, nähvata ja ei kohtle sind enam lahkuse ning austusega. «Muidugi võib see tähendada ka, et partnerit häirivad hoopis teised probleemid. Kahjuks on inimestel komme ennast välja elada nende peal, keda armastatakse. Sellisel juhul peaksid kaaslase käitumist analüüsima suuremas plaanis, et aru saada, kust see võib tulla,» räägib Leckie.

5. Ta ei näita enam oma kiindumust.

Kui su partneri käitumine on äkitselt külmaks muutunud, võib see olla märk, et kaaslane soovib asju ära lõpetada. «See on märk, sest kui paar on õnnelik, on suur osa sellest kiindumuse näitamine ja üksteise lähedal olemine,» sõnab Leckie.

6. Ta ei ole nõus suhte nimel tööd tegema.