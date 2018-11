Advokaat selgitab: millisel juhul võib vanem kulutada lapse (tasku)raha?

See peegeldub hästi bensiinihinnas, mis on rekordkõrgusel, kuid millele vaatamata ei vähenda inimesed tarbimist. Vastupidi, kasvab uute autode pealetulek, kasvab ka ummikute arv ja kestvus. Hea elujärg on aga vaid näiline. Statistikaameti andmetel oli 0‑17-aastaste materiaalse ilmajäetuse määr 2017. aastal 10,7 protsenti ja seda koges ligi 26 600 last. Materiaalse ilmajäetuse korral on tegemist selliste inimestega, kes ei saa endale lubada vähemalt kolme komponenti järgmistest: 1) üüri- ja kommunaalkulude tasumine; 2) kodu piisavalt soojana hoidmine; 3) ettenägematud kulutused; 4) üle päeva liha, kala või nendega samaväärseid valke sisaldava toidu söömine; 5) nädalane puhkus kodust eemal; 6) auto; 7) pesumasin; 8) värviteler; 9) telefon.

Materiaalset ilmajäetust kogevate lastega leibkondadest nappis 37 protsendil raha ettenägematuteks kuludeks. Sellistes olukordades võivad lapsevanemad tihti soovida kasutada igapäevasteks kulutusteks lapse (tasku)raha, mille laps on ise kogunud, saanud kingituseks näiteks vanaemalt, vanaisalt või hoopis päranduseks. Põhimõtteliselt on see keelatud tegevus, kuid teatud erandjuhtudel on see lubatud.

Vanemad peavad perekonnaseaduse (PKS) § 118 lg 1 järgi hoolitsema lapse eest ühiselt ja täitma hoolduskohustust omal vastutusel ja üksmeeles, pidades silmas lapse igakülgset heaolu. Seejuures vara, mille laps on omandanud pärimise teel või kinketehingu alusel, peavad vanemad valitsema vara andnud isiku juhiste kohaselt. Vanemad võivad juhistest kõrvale kalduda, kui nende järgimine võib kahjustada lapse huve (PKS § 128 lg 2). Kui lapse raha ei tule kulutada lapse ülalpidamiseks, peavad vanemad valitsema lapse raha ja vara heaperemeheliku valitsemise põhimõtete kohaselt, mis eeldab ka selle hoiustamist krediidiasutuses enda varast eraldi (PKS § 130 ja § 186 lg 1).

Mis on aga see erand – vajalik lapse ülalpidamiseks – ehk millisel juhul võib lapse raha ikkagi kasutada? On üldreegel, et esmajoones peavad PKS § 96 järgi lapsele ülalpidamist andma tema vanemad. See tähendab, et vanemad peavad alati endast maksimumi andma, et last oma allikate ja vahenditega ülal pidada. Kui see ei ole lapsevanemal siiski võimalik, siis tuleb meeles pidada, et lapse raha võib kasutada vaid raha omaniku – lapse – vajaduste rahuldamiseks ning seda ei tohi kasutada lapsevanema enda või lapse õdede või vendade vajaduste rahuldamiseks.

Õigustatud kulutused