Olgu lapsevanem masenduses või vihane, lapsele peab ta paistma rahulik, enesekindel ja rõõmus. Taoline arvamus on päris levinud. Selle taga on uskumus, et kui vanem lapsele teada annab, mida ta tunneb või kui vanemad satuvad lapse nähes tülitsema, siis on see lapsele koorem.