See treening on tugevalt seotud liidripositsiooniga

Erik Bean, University of Phoenix uuringute läbiviija ja 20th International Leadership Association Global Conference'i esimees räägib, et just jooga on treening, mis aitab saavutada enesekindluse, mille abil loomulikul teel liidriks pürgida.

«Jooga aitab treenida mõtteviisi ja enesedistsipliini, mida on vaja edukaks juhtimiseks ja meeskonna ehitamiseks,» sõnab ta. Liidriroll nõuab, et organisatsiooni suhtutakse mõtestatult ja kolleegide hulgas räägitakse harmoonia olulisusest.

Bean selgitab, et joogas tähendab ausus enda võimete ja piiride vastu ausaks jäämist, mis kõik mõjutab ka liidrirolli. «Jooga aitab rahustada meelt, keha ja vaimu, mida on inimesel vaja, et saavutada edu. See aitab olla tõeliselt hetkes kohal ja jääda oma karjäärialastele eesmärkidele fokusseerituks,» vahendab EliteDaily mehe sõnu.