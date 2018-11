Retseptisoovitus: vegan Bolognese-laadne kaste härkisest

Härkis on järjekordne soomlaste leiutis taimsest valgust. Peab tunnistama, et nii rebitud kaer, härkis kui ka muru on kõik kokkuvõttes minusugusele mittespetsialistile oma olemuselt küllalt sarnased – neutraalse maitsega ja üsna tekstuuritud, aga samas annab nendest igasuguseid maitsvaid toite välja võluda, kirjutab toidublogija Kadri Raig.