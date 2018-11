Spekulatsioon: kas Meghan Markle ootab kaksikuid?

Spekulatsioonid said alguse sellest, kui Iiri kihlveokontor Paddy Power andis teada, et ei võta enam vastu panuseid koefitsiendile, et prints Harry ja tema kaasa Meghan saavad kevadel kaksikute vanemateks. Kihlveokontori esindaja selgitusel hakati väga järsult panustama rohkem kaksikutele, mis võib tuleneda sellest, et kuningakojast on selle kohta mingit siseinfot välja lekkinud, edastab Today.

Ootamatult suure panuste hulga tõttu tuli kihlveokontoril kaksikutele panustamise võimalus sulgeda. «Kohe päeva alguses tuli nii suur panuste rida, et meil on alust oletada, et mõni mängija või siseringiallikas teab midagi sellist, mida meie ei tea,» kommenteeris ettevõte.

Loomulikult on tegu vaid spekulatsiooniga, mistõttu ei tasu seda liiga tõsiselt võtta. Sellegipoolest on idee kuninglikest kaksikutest nii vahva, et fännid juba rõõmustavad ja otsivad vihjeid, mis säärast võimalust kinnitaks.

Kui Meghan ja Harry saaks kaksikud, oleks see kuningaperes ajalooline hetk, sest kaksikuid ei ole seal sündinud alates 15. sajandist saadik.