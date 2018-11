Mehed paljastavad, milline oli viimane piisk karikasse enne abielulahutust

Afäär

«Minu jaoks oli see teada saamine, et mu väike tütar oli kohtunud mu naise armukesega. Ma oleksin ilmselt hakkama saanud kõigi probleemidega, aga see andis abielule suure tagasilöögi. Praegu on parim asi see, et ma näen, kui palju parem olen ma mitte ainult inimesena, vaid ka isana. Ma olen alati olnud hea isa, aga pärast lahutust, sai minust veelgi parem isa, kui oleksin osanud arvata.» - Daniel D.

Sõltumine perekonnast

«Minu jaoks oli see tema sõltumine oma perekonnast. Ta ema võis tulla ja jääda nädalateks või kuudeks meie juurde, obsessiivselt meie kodu koristades või pesu pestes. Mu eksnaine ei suutnud ilma oma ema pideva abita meie laste eest hoolitseda. Samal ajal pidid minu perekonna külaskäigud hoolega planeeritud olema. Ma kolisin oma eksnaise juurest ära pärast seda, kui ta vend elas ilma igasuguse enda poolse panuseta meie juures rohkem kui 16 kuud. Me ei saanud kunagi paarina ühele lainele, sest ta pani oma perekonna esimeseks, lapsed teiseks ja mina olin kauge kolmas.» - Drew L.

Hommikurutiin

«Viimane piisk minu abielus ei olnud tüli ega argument. See polnud isegi arusaamatus ega möödarääkimine. Hommikurutiin meie kodus oli hektiline ja kiire. Mu naine üritas tavaliselt mulle ja lastele midagi kiiresti süüa teha, samal ajal kui mina panin asju autosse või tegin kiire jalutuskäigu koeraga enne, kui me kõik koos kodust lahkusime. Enamikel hommikutel tegi naine mulle puuviljasmuuti, mida ma alati hindasin. Ma jõin selle ära paari sekundiga, et ei peaks seda autosse kaasa võtma. Ühel hommikul kui kugistasin oma hommikusööki, hakkasin köhima ja köhisin välja hiiglasliku puidust ora, mis oli mu smuuti seest mulle kurku läinud. Ma ei saanud hingata, kui seda suust välja võtsin. Esialgu ei olnud mul aimugi, mis see oli, kuni nägin puulusikat, mille ots oli blenderi nugade poolt katki lõigutud. Tõstsin selle üles ja näitasin oma naisele. Ta lihtsalt kehitas õlgu. Sõit töö juurde oli väga vaikne, suutsin mõelda ainult sellest, kui vähe mu naine minust hoolis.» - Bill F.

Lahutusadvokaadi kirjad

«Mu naine palus mul mõned enda paberid taaskasutamise jaoks ära sorteerida ja kui ma kirju läbi vaatasin, meie nimesid ja aadresse eemaldades, leidsin kirjavahetuse tema ja lahutusadvokaadi vahel, mis oli kestnud meie abiellumise algusest saati. Kirjades üritas mu naine paika panna plaani, kuidas minu käest toetuseks võimalikult palju raha kätte saada ja ühes kirjas mainis ta isegi salajast vahenduskontot, mis tal oli. Selles kirjas uuris ta advokaadilt, millal ta saaks aktsiad meie kontolt enda isiklikule kontole kanda. Kui mu šokk mööda läks ja ma pisarad ära pühkisin, läksin välja väga pikale jalutuskäigule, mõistes, et mind oli täielikult haneks tõmmatud ja pimestatud ja tõenäosus meie abieluga siit edasi minna, oli väga väikene.» - Matt S.

Kingikorv

«Viimane piisk tuli siis, kui meie abielu oli juba karidel ja ta rääkis sellest oma sõpradele. Mitte väga palju hiljem olime oma kahe lapsega kodus ja uksehell helises. Ukse taha oli jäetud suur kingikorv. Seal oli kiri, mõned õlled ja mõned kingitused. Mu tütar, kes oli sel ajal 8-aastane, võttis kirja ja hakkas seda lugema. Ma vaatasin üle õla ja nägin, et alla oli kirjutatud «the bitches». See oli tema sõpradelt ja ma ei mäleta täpselt, mis seal kirjas oli. Seal olid mõned read tema julgustuseks ja mõned torked minu pihta. Nad teadsid, et ma olin tema ja lastega kodus. See oli täpselt õhtusöögi ajal. See oli täpselt planeeritud. Nad tahtsid, et ma seda näeksin. Ajal, mil meie perekond kannatas, ei oleks saanud tulla see korv halvemal ajal. Lisaks ei teadnud mu lapsed, mis täpselt vanemate vahel toimumas oli.

Mis mulle kõige rohkem hinge läks, oli tema reaktsioon faktile, et meie tütar luges seda kirja. Mu eksnaine ütles, et nüüd meie tütar vähemalt teab, mis tähendab omada häid sõpru ja naeratas. Talle meeldis see. See oli hetk, mil ma teadsin, et tema jaoks on meie abielu läbi.» - Mark P.