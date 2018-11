 5 tüüpilist viga, mida naised oma juustega teevad

Leiad end liiga tihti juuksuritoolist, kulutades meeletuid summasid, kuid ei raatsi investeerida vajalikesse ja õigetesse hooldusvahenditesse, et kiharad saaksid ka kodus väärilist hoolitsust? Kui tundsid end ära, siis on aeg ka oma kodus olev iluarsenal üle vaadata ning muretseda juurde puudeolevad tooted nagu näiteks juukseõli, -mask ja kuumakaitse.

Aga miks mitte ka juukseid? Kui leiad aega, et oma nägu hooldada, siis ära unusta ka oma juukseid, mis vajavad samuti põhjalikumat niisutust. «Maskita nägu ja juukseid samaaegselt või katseta, kui osav multitasker sa oled ning pane mask juustesse enne mõnd sellist tegevust, mille vältel on juuksed kinni ning pärast mida saad pesema minna, nagu näiteks kodune treening,» teab Elksne soovitada.

Juuksed on märjana kõige õrnemad ning kipuvad just siis kammides katkema. Kui juustes on enne pesema minekut meeletud pusad, siis kammi need kindlasti eelnevalt lahti. Märgade juuste kammimisel on soovituslik kasutada laiade vahedega kammi või spetsiaalselt niiskete juuste jaoks loodud harja.