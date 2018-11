Toitumisnõustaja soovitab: õige ajavahemik, mil pärast trenni süüa tuleb

Treeningjärgselt vajame häid süsivesikuid ja kvaliteetset valku. Kõige parem aeg süsivesikute ja valkude imendumiseks on 45 minuti jooksul pärast treeningut. Eelkõige tasub siis vältida rasvarikast toitu, sest rasv aeglustab seedeprotsessi, siis aeglustub ka keha võime saada kätte vajaminevat valku ja süsivesikuid. Tihti näeme inimesi sellises olukorras valgujooke joomas. See pole ainus lahendus, kuid on hea, sest vedelat toitu on kergem seedida ning see kiirendab valgu ja süsivesikute kiiret jõudmist verre.