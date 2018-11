3 moodust, kuidas paanikahooga toime tulla

Psühholoog Danielle Forshee räägib, et paanikahoog tekitab kehas füsioloogilise stressi seisundi, sest aju usub, et kehal on vaja võtta kaitsehoiak. Sellepärast on üks tõhusamaid vahendeid paanikahooga võitlemiseks diafragmaatiline hingamine ehk nina kaudu sisse ja suu kaudu välja hingamine nii, et kõht liiguks. Selline hingamine saadab ajule signaali, et sa oled hoitud ja lõdvestunud, mis omakorda aitab sul rahuneda ja annab kehale märku, et kaitsehoiak ei ole enam vajalik.

Doktor Forshee sõnab, et paanikahoog on põhjustatud aju saadetud signaalist, et on põhjust karta. Selle asemel, et lasta negatiivsetel mõtetel võimust võtta, on oluline endale kinnitada vastupidist. Proovi endalt küsida, et mis siis, kui halvad asjad ei juhtugi. Samuti on abiks meenutamine, et iga paanikahoog lõppeb ja pead sellega lihtsalt toime tulema.