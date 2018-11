Kui suur peaks olema väikelapse toiduportsjon?

Kuna väikelapse magu on väike, siis tema toiduportsjonid (taldrikutäied) peavad olema väiksemad, kui täiskasvanul – kas veerand või kolmandik täiskasvanu omast. Kindlasti tuleb arvestada lapse isuga, mis ei ole iga päev ühesugune. Kui ta üks päev sööb vähem, siis teisel päeval teeb ta selle tasa ja sööb rohkem. Seepärast peaks taldrikule panema alati väiksema toiduportsjoni, kuhu saab vajadusel toitu juurde lisada. Kaheaastane laps ei oska ise veel hästi toitu valida ning ta ei taju oma portsjoni suurust. Kindlasti ei tohi last sööma sundida, sest laps tunneb oma isu kõige paremini. Kui tundub, et laps on väga isutu ja kehakaal ei lisandu eakohaselt, võib talle sagedamini pakkuda vahepalasid.

Meeles tuleks pidada, et kuigi aastasel lapsel on suus tavaliselt juba 8 lõikehammast, ilmuvad esimesed purihambad alles teise eluaasta teises pooles. See aga tähendab, et isegi kaheaastane laps ei suuda veel kõiki toiduaineid peeneks närida. Sellepärast tuleb väikelapsele teha teistsuguseid menüüsid. Lihakraamist sobib lapsele pakkuda hakkliha, hästi peeneks lõigatud ja hautatud liha või luudest hoolikalt puhastatud kala, ka toored aedviljad tuleks peenestada, mitte aga püreerida! Lapse seedeorganid vajavad tükikestega harjutamist ning hoiduda tuleb pidevalt püreeritud purgitoidu pakkumisest!

Enda tehtud valikuid ja toidu tõstmist taldrikule tuleb kindlasti hakata õpetama hetkest, kui lapsel hakkavad kujunema haaramisoskus ja koordinatsioon. Oskused tulevad tasahaaval.

Kuidas arvestada portsjoni suurust?

Igal söögikorral peaks lapse menüüs olema teraviljatooted, puder, kartul või leib-sepik. Üks leivaviil või kaks sepikuviilu on üks portsjon. Väikelaps võiks süüa päevas 2-3 viilu leiba. Peenleiba ja nisujahust saia võiks süüa harva ning parem on väikelast mitte harjutada neid sööma. Putrude soovitustes on tavaliselt mõõduühikuna antud detsiliiter. Erinevatel putrudel on 1 dl kas 100 g (teraviljapudrud) või 80 g (keedetud riis). Kartulit aga arvestame tüki järgi – üks suur kartul on 100 grammi. Kartuleid saame lugeda, kuid putru tõstetakse ikka kas lusika või kulbiga. Tavaliselt 1 supilusikatäis on 20 grammi. Need kogused on antud üldiseks orienteerumiseks. Kartulit ning teraviljatooteid on soovituslik anda väikelapsele 1-2 portsjonit päevas. Loomulikult tuleb arvestada lapse isu ning kõige tähtsam on pakkuda vaheldusrikast toiduvalikut. Märksõnadeks on mitmekesisus ja tervislikkus!

Puu- ja köögiviljade päevased kogused võivad väikelastel olla orienteeruvalt samasugused kui täiskasvanutel, st viis peotäit päevas. Lapse peod on väiksema ning kokku tulebki just lapsele vastav kogus. Arvuliselt on köögivilja 1 portsjon 100 grammi, tükeldatult umbes 2 dl. Puuviljad ja marjad on tavaliselt mahlakamad ja pehmemad ning mahuliselt võib olla 2 dl raskem (120 g). Hea on, kui laps sööks päevas 2 portsjonit köögivilju ja samapalju puuvilju või marju. Umbes pool köögiviljadest tuleks valmistada sooja toiduna.