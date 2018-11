Meeleheitel Eesti naine: vägivaldne mees keeldub lahutusest, olen valmis ta oma kätega maha lööma!

«Olen tahtnud temast kõik see aeg lahku minna, aga see pole õnnestunud. Nende maal võetakse naine kogu eluks. Kui olengi minema kolinud, siis on ta hakanud mu ema terroriseerima. Samuti hakkab ta ähvardama kõiki mu sõbratare ja tuttavaid.

Olen loobunud alkoholist (suitsu pole kunagi teinud), sõbrannadest, klubidest, kohvikutest ja tantsimisest. Ma ei käi kellegi sünnipäeval ega mõnel muul üritusel ja keegi ei taha ka minu poole tulla, kuna mees jõllitab kõiki tapva pilguga. Sisuliselt võin käia toidupoes, juuksuris ja maniküüris. Läbi pikkade ponnistuste suutsin minna ülikooli, nii et vähemalt kõrgharidus on mul käes. Tööl olen ikka koguaeg käinud, seda siis oma firmas.

Kuna bioloogiline kell tiksub, siis sünnitasin veel ühe poja – rohkem iseendale. Mõlemad lapsed on väga tublid, kuid kodune olukord mõjub ka neile. Koos oleme elanud 19 aastat.

Tänaseks on füüsiline vägivald kahanenud miinimumile, vaimne vägivald on aga endiselt haripunktis. Tahan lahku minna, aga mees on endiselt selle vastu. Kohutav, et olen sellise inimesega nii kaua elanud, aga ma ei tea, kuidas temast vabaneda. Vahel olen nõus ta juba oma kätega maha lööma.

Kõik need aastad valdab mind hirm! Kardan oma meest kohutavalt. Piisab sellest, kui mees astub uksest sisse, kui ma juba olen hirmu küüsis. Teda kardavad üldse väga paljud inimesed. Mõned kutsuvadki teda metslaseks… Tean, et samasuguse hirmu all elab ka mu 18-aastane poeg. Väiksem poeg on veel liiga pisike, et hirmu tunda.

Ma tõesti ei tea, mida teha või kust abi saada. Politseist ma seda abi päris kindlasti ei saa. See pole lahenduseks, kui mind koos lastega paariks aastaks ära peidetakse. Kui katsun mehele lahkuminekust rääkida, läheb ta raevu ja hakkab mind tuuseldama või tõukama. Samas on tal ka kõrvalafääre – küll vähem kui varem, aga siiski.

Ma isegi ei tea, miks seda kõike siia kirjutan. Tahaksin nii väga vaid oma lastega koos elada ja natukenegi elust rõõmu tunda. Tahan käia trennis, kohvikus, tantsimas ja lastega reisimas. Tahan, et mu sõbrannad saaksid taas mulle külla tulla. Tahan, et mu mees kaoks mu elust igaveseks. Aga selle jaoks läheks küll imet tarvis.

Ma ise olen kõik need aastad lahkuminekuks valmis olnud, olen proovinud küll nii- ja naapidi, aga tulemuseta, sest mees ei taha seda. Ilmselt pean oma noorpõlves tehtud vea eest maksma surmani…. Samuti olen ära rikkunud oma laste elu. Olen tuhandeid kordi karjunud tühjusesse, et kas tõesti pole maailmas õiglust?! Mille eest ma pean niimoodi kannatama?»

Vastab Gordoni Perekooli koolitaja Angela Jakobson: