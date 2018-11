16. novembril pöördus retrograadi kommunikatsiooni ja suhtlust juhatav planeet Merkuur. Kas oled ehk märganud, et suhtlus on muutunud keerulisemaks? Et töö- ja eraasjad ei suju? Et ootamatult tabavad kõiksugused takistused ja mured? Selles kõiges võid süüdistada Merkuuri retrograadi.