Eesti pere probleem Soomes – mida teha ja kuhu pöörduda?

Mida siis ikkagi teha?

Kui teil on mure Soomes elava lapse pärast, siis soovitan teha kohalikule lastekaitsele teatis. Ei ole vaja teada, kas kõik, mida olete kuulnud või mille pärast olete mures, on õige. Piisab sellest, et teil on mure lapse pärast. Kui te ei oska soome keelt, siis kirjutage inglise keeles või eesti keeles. Kohaliku omavalitsuse sotsiaaltöötajad oskavad inglise keelt. Väga paljude valdade töötajate hulgas on eestlasi, kes võivad teenindada Teid emakeeles. Helsingis, Espoos ja Vantaal on mitmeid eesti ja vene keelt valdavaid töötajaid.

Teatisesse tuleb kirjutada täpselt, milles teie probleem seisneb? Miks olete mures lapse pärast? Kas olete proovinud seda lahendada? Miks see ei ole õnnestunud? Kas teatis on anonüümne? Kui teete teatise oma andmetega, siis tuleks kirjutada täpselt telefoninumber kuhu ja millal võib helistada.

Kuidas ja kelle poole pöörduda?

Kui te ei tea lapse täpset aadressi, siis võite teatise saata kohaliku omavalitsuse (valla või linna) lastekaitse aadressil. Kohalikud töötajad uurivad rahvastikuregistrist järgi, kus laps elab ja teatis edastatakse «õigele» töötajale. Teatises on soovitav kirjutada olukorrast, mitte tunnetest probleemi tekitaja suhtes, kuigi see on inimlik. Töötajale on lausest: «ema või isa on idioot» vähe kasu.

Kui teie laps(ed) on kolinud teise vanemaga Soome ja teil palutakse loobuda lapse hooldusõigusest, siis peate arvesse võtma, et see tähendab, et loobute peaaegu kõigist õigustest lapse suhtes. Teil ei ole õigust saada lapse kohta andmeid ega mõjutada otsuseid, mis tehakse lapse suhtes, välja arvatud lapse suunamine lastekaitseasutusse.

Kui teie laps(ed) elavad Soomes ja teil on probleeme lapse hoolduse, elamise või kohtumiste asjus, siis tuleb Teil pöörduda lastenvalvoja poole. Lastenvalvoja on sotsiaaltöötaja, kes kinnitab hooldajate või vanemate vahelised kokkulepped antud asjade osas. Kui asjades ei suudeta kokku leppida, siis tuleb pöörduda kohtu poole (käräjä-oikeus). Kohtus on abiks advokaat, aga tema teenuste kasutamine pole kohustuslik.

Vanavanemate ja muu võrgustiku kohtumised lastega on lahkhelide korral keerulisemad. Antud juhul on määravaks lapse enda soov. Lapsel on õigus pidada sidet lapsele tähtsate inimestega. Õiguse tegelik rakendamine on keeruline. Näiteks kui laps on väike ega oska oma soovi väljendada.

Soome lastekaitsesüsteemi erisusi

Kui laps on Soome lastekaitsesüsteemi klient, siis on ka välismaal elaval hooldajal õigus sellest teada. On tähtis, et Eestis elava hooldaja andmed on korrektselt vormistatud. Näiteks edastatud lapse lasteaeda ja kooli. Nende asutuste kaudu saavad ka sotsiaaltöötajad ühenduse hooldajaga. Kui vanemal on teave selle kohta, et laps on Soome lastekaitse klient, siis võite ka ise oma andmed lastekaitsesse saata.