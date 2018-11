Need on kapselgarderoobi kohustuslikud riideesemed

Lihtne valge t-särk

Võib tunduda igav, kuid stilistid nõustuvad, et see on kapselgarderoobi üks põhilisi elemente. Valget särki saab kombineerida nii pükste kui seelikutega ning annab detailisega kujundada erinevate puhkude jaoks sobivaks.

Kehasse jakk

Kehasse töödeldud jakk rõhutab keskkohta ning sobib hästi nii tööle minekuks kui üritusele minemiseks.

Mustad püksid

Igal naisel peaks kapis olema musta värvi püksid, mis on mugavad ja hoiavad õigesti ümber. Mustad püksid on ajatud ning neid võib vabalt kanda mitu korda nädalas ilma, et keegi oskaks seda öelda.

Väike must kleit

See pole vaid klišee - väike must klassikaline kleit aitab välja nii tähtsal koosolekul kui pidulikul kohtumisel. See ei tohiks olla liiga pidulik või liiga alternatiivne, vaid sobilik igaks olukorraks. Viisakas must kleidike on turvaline valik pea igas olukorras.

Kootud kampsun

Lihtsat kampsunit võib kombineerida nii seeliku kui pükstega ning isegi kleidiga. Vali minimaalse mustri ja neutraalse värviga kampsun, et oleks võimalik lihtsa vaevaga seda teiste riietega kombineerida.

Head teksapüksid

Lihtne, kuid vajadusel šikk. Teksapükse võid sobitada nii kontsade kui madalate jalanõudega ning igal aastaajal. Investeeri kvaliteetsetesse teksadesse, mis istuvad ilusti ümber ega veni välja.