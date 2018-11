Kuidas kuninganna Elizabeth II käest jõulukingitust saada?

Mida siis selleks teha, et kuningannalt kingitust saada? Reegel seisneb selles, et pead olema töötanud kuninglikus majapidamises vähemalt ühe aasta.

Tööjatele on ette nähtud kindel eelarve, mille piires saavad nad ise kingituse valida. Kõige väiksema staažiga töötajate eelarveks on 25 naela ehk ligikaudu 28 eurot. Summa suureneb iga aastaga kuni saavutatakse maksimum, milleks on 35 naela ehk umbes 39 eurot.