Loore Linnu elu mängureeglid. Haigus ei ole vaenlane, ta on sõber

Iga päev toob mingi ülesande, mis tuleb lahendada või töö, mis tuleb ära teha. Igaühe elus toimub erinevalt, kuidas keegi nende ülesannetega toime tulla oskab ja kui tõsiselt midagi teeb. Nii nagu iga inimene on ainulaadne ja mõtlemine ei ole midagi, «mis toimub ühiselt», vaid igaühe peas konkreetselt, siis oleneb sellest väga palju, kuidas oma eluga toime tullakse. Mõtted on need, mis määravad elu suuna ja sündmused.