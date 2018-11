5 asja, mida endalt enne suure ostu tegemist küsida

Hinnad kõiguvad kogu aeg. Vahel tuleb ette aegu, kui mõni toode on väga kõrges hinnas. Samuti võib hooajaväliselt vajaliku eseme väga soodsalt kätte saada. Näiteks ei ole talve algus kõige parem aeg suuskade ostmiseks, kuid jalgratta võib sel ajal saada kätte just parima hinnaga. Kui sul ei ole selle ostuga väga kiire, tasub see ajastada kõige kasulikumale ajale.