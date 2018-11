Sodiaagi saladused: 3 tähemärki, kes naudivad sel aastal parimaid jõule

Palju õnne, Ambur! Algamas on sinu jaoks uus ajastu ja sa tähistad seda juba täna. Hetkel on Merkuur retrograadis sinu tähtkujus, kuid see muutub peagi. Sinu juhtiv planeer Jupiter on praegu kibekiires tegevuses ning toob sulle hulganisti õnne ja rõõmu. Istu mugavalt ja naudi sõitu.