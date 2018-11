5 jakki, mis peaksid iga naise garderoobis olema

FOTO: Can Nguyen/Capital Pictures / CAN/Capital Pictures

Teksajaki võlu peitub tema mitmekülgsuses. Teksajakk sobib kanda nii tavaliste pükste kui ka seelikuga, kuid ei maksa karta ka teksajaki ja teksapükste kombinatsiooni. Teksajakki saab kombineerida nii neutraalsete värvitoonide kui ka kirjude mustritega. Kevadel ja suvel saad ainult jaki kasuks otsustada ja talvel võid seda näiteks mantli all kanda.

Nahktagi on täielik klassika, mida saab ühtviisi hästi kombineerida nii pükste kui ka kleitide ja seelikutega. Väärtuslik ese iga naise garderoobis.

Pole midagi ikoonilisemat kui klassilaline trench-mantel. Sobib kanda nii teksade, seelikute kui ka kleitidega. Tegemist on elegantse ja ajatu esemega, mis ei vea sind kunagi alt.

Hästiistuv pintsak on mitmekülgne riietusese, mis peaks iga naise kapis olema. Lisaks ärikohtumisetele, võid seda kanda ka õhtul välja minnes. Selleks, et pintsakust viimast võtta, tasub jääda klassikaliste värvitoonide nagu musta ja tumesinise juurde.

Mõtle sellest jakist kui erilisest kokteilikleidist. Pole oluline, mis materjali või lõikega on tegu, see jakk tõmbab tähelepanu. Sa ilmselt ei kanna seda nii tihti kui teisi esemeid, aga vahel on hea silmapaistev olla.