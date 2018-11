Inimesed on marus, sest Kim Kardashian ja Kanye West ei hooli keskkonnast

Kõik on väga luksuslik ja tore selle reisi juures, kui jätta kõrvale fakt, et sellistel lennukitel on väga negatiivne mõju keskkonnale. Tavalise reisilennuki näol mahutaks 747 kuni 600 reisijat. Kui nii suure lennukiga reisivad ainult mõned inimesed, siis võite vaid ette kujutada kui suur on nende süsiniku jalajälg. Paljud inimesed Twitteris võtavad antud teemal sõna, sest ei pea seda õigeks.