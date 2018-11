Tegelik põhjus, miks prints Harry ja Meghan Markle Kensingtoni paleest lahkuvad

Kuninglik palee on ametlikult teatanud, et peatselt lapsevanemateks saav paar kolib Kensingtoni paleest ära ja asub elama Windsori. Tegemist on nende jaoks väga erilise kohaga ning nad on tänulikud, et saavad just seal elama hakata.

Teadaanne tuli varsti pärast seda, kui teatati, et prints Harry ja William ei jaga enam sama pressitiimi, sekretäre ja toetusmeeskonda. Arvatakse, et kahe venna vahelised suhted on pingelised. Pole selge, kas see on põhjus noorema venna kolimise taga.

Kolimisest hoolimata jääb nende kontor Kensingtoni paleesse. Prints Harry ja Meghan ei ole tegelikult ainukesed, kes eelistavad elamiseks rahulikumat paika. Ka kuninganna Elizabeth II peab oma lemmikuks koduks Windsori, mitte aga Buckinghami paleed.

Isegi prints Williamil ja Kate Middletonil on olemas maakodu, see ei asu muide üldse kaugel kuninganna Sandringhami majast. Anmer Hall on koht, kus nad peatuvad pühade ajal või siis kui käivad puhkamas. Ametlik kodu on prints Williamil ja Kate Middletonil siiski Kensingtoni palees.