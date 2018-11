Teaduslikult tõestatud: need 7 asja muudavad su ahvatlevamaks

1. Ühtlase silmkontakti hoidmine

Meie jaoks on tihtipeale atraktiivsed inimesed, kelle pupillid on laienenud. Põhjus võib peituda selles, et suured pupillid on märk mõnust ja vastuvõtlikkusest. Meie pupillid kipuvad laienema seksi ajal ja ka siis, kui oleme armunud.

2. Silmade tihe pilgutamine

Doktor Anna Guanche selgitab, et silmade pilgutamine on alateadlik märk sellest, et võtame meile pakutava informatsiooni vastu. Pilgutamine mitte ainult ei näita, et kuulad tähelepanelikult, vaid on ka jõllitamise vastandiks, mis on pigem hirmutav tegevus.

3. Hea hingeõhk

Kui kellegi jaoks on su hingeõhk atraktiivne ei pruugi põhjuseks olla see näts, mida just hetk tagasi närisid, vaid hoopis tõsiasi, et ta sõna otseses mõttes tunneb su DNA-d.

Doktor Guanche sõnab, et on olemas tõendid selle kohta, et geneetika mõjutab meie kehalõhna ja hingeõhku ning suur osa atraktiivsusest on seotud lõhnaga. Teisisõnu saab su nina aru, kes on sinu jaoks bioloogiliselt hea partner.

4. Avatud kehahoiak

Meie jaoks on tihti atraktiivsed inimesed, kelle kehahoiak on avatud. Doktor Neo sõnab, et see saadab signaali võimust ja kõrgemast staatusest. «Kui meie kehahoiak on avatud, seisame uhkelt ja sirgelt ning meie aju saab sellest signaalist aru ja vabastab suurema koguse testosterooni,» räägib ta.

5. Lähedale nõjatumine

Meile on atraktiivne ka kehahoiak, mis annab märku, et meie juttu kuulatakse tähelepanelikult. Doktor Guanche räägib, et teisele inimesele lähedale nõjatumine ja õlgadega tema suunas olemine, on märk vastuvõtlikkusest ja huvist.

6. Sirgelt seismine

Inimesi tõmbab enesekindlus, sest see saadab signaali heast tervisest ja võimust. Uuringud on näidanud, et ainult kehahoiakust sõltub suurel määral see, kuidas ennast näeme ja kuidas teised meid näevad. «Lihtsalt sirge kehahoiak igapäevategevuste käigus aitab luua muutusi argipäevas ja üleüldises minapildis.

7. Kõrge või madal hääletoon