Lapsevanemad: 5 olulist sammu, et oma last pedofiilide eest kaitsta

Ameerika kadunud ja ärakasutatud lastega tegeleva keskuse president Ernie Allen ütleb, et on teada fakt – lapsi jahivad need, kes ei näe välja stereotüüpsed, vaid on hoopis inimesed, kel on lastele «seaduslik» ligipääs.

«Need on arstid, juristid, õpetajad ja isegi politseinikud – inimesi igast sotsiaalsest sfäärist,» tõdeb Allen väljaandes All Pro Dad. «Suurem enamus neist ei näe välja sellised, nagu lapsed eeldavad neid välja nägevat. Kõik lapsed teavad, et võõrastega ei tohi rääkida. Aga kui me küsime lastelt, kes see võõras on, kirjeldavad nad kedagi, kes on suur, kole, hirmutav ja räpane – keegi, kes näeb välja, nagu ta teeks sulle haiget.»