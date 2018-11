Pildid: venelanna on kihlveo võitmiseks üle nelja aasta oma küüsi kasvatanud

Peterburist pärit juutuuber Jelena hakkas küüsi kasvatama siis, kui sõber ütles, et ta ei saa sellega hakkama. Kui algselt oli tegu kihlveoga, siis nüüd on Jelena sõnul kõik tema pikkade küüntega harjunud ning need on Venemaal rekordina registreeritud, edastab Metro.

Jelena Šilenkova. FOTO: Caters News Agency/Scanpix

Jelena kutsub oma küüsi «lapsukesteks», sest ta hoolitseb nende eest nii, nagu need oleks ta päris lapsed. Kuigi varem meeldis talle väga ujuda, siis nüüd ei ole ta küünte pärast nõus merre minema või tennist mängima ning isegi talvel külma pakasega ei saa ta kindaid kanda. «Mul ei ole igapäevaste tegevustega mingeid probleeme,» ütleb ta, «ma lihtsalt teen mingeid asju teisti kui suurem osa inimestest. Näiteks võib öelda, et ma trükin veidi teistmoodi.»

Pikkade küünte tõttu tuleb tal enda selgitusel vaid pidevalt kõiki oma liigutusi kontrollida. «Ma pean kõik tegevused ja liigutused enne läbi mõtlema, et vältida järske liigutusi ja käituda «pehmelt» – järsud liigutused on mu vaenlased.»

Kõige rohkem kardab Jelena, et murrab öösel läbi une mõne oma küüne. Sellest näeb ta isegi õudusunenägusid ja ärkab keset ööd hirmuga, et on jälle lühikeste küüntega. «Need unenäod on nii reaalsed, et ma ärkan paanikas ja kontrollin oma küüned ükshaaval üle, et kindel olla, kas nendega on kõik korras,» räägib ta, et võtab regulaarselt juukse- ja küünevitamiine. «Ma kardan neid murda, sest seda on vahel juhtunud ja siis tuleb mul oma aega raisata, et neid parandada.»

Peale ujumise igatseb Jelena tennise mängimist ja kinnaste kandmist, sest talvel on Peterburis külm. Seetõttu peab ta oma käsi õues kogu aeg taskutes hoidma.

Inimesed reageerivad tema pikkadele küüntele väga erinevalt. Sama palju nagu on positiivseid kommentaare, on ka negatiivseid. Eriti vanematelt inimestelt.

«Kui ma olin laps ja käisin koolis, olid mul juba palju pikemad küüned kui enamikul naistest, aga õpetajatel ei olnud selle vastu midagi,» meenutab ta. «Nad isegi ei käskinud mul aknaid pesta, sest kartsid, et ma murran oma küüned ära.»

Kui mõned peavad Jelena küüsi lahedaks ja imetlevad tema kannatlikkust, siis teistele mõjuvad need hirmutavalt ning ajavad neid segadusse. «Aga mõned ikka küsivad, et millal ma need lõpuks ära lõikan,» tunnistab ta. «Mulle meeldivad need pikad küüned, sest ma saan alati palju tähelepanu. Kui ma kohtan kedagi, siis pärast tervitust ei unusta ta mind kunagi. Mu küüned on nagu mu isiklik tundemärk. Mind on võimatu mitte märgata.»