Sodiaagi saladused: kui hea on sinu tähemärk voodis?

See tähemärk eelistab otsekohest seksi. Ära oota, et nad jääksid kaisutama või eelmängule liigselt keskenduksid.

Kähkukad ei ole nende jaoks. Sõnnid on kirglikud armastajad, kes tahavad võtta aega, et oma partneri keha avastada. Uuringud väidavad, et sõnn on ka tähemärk, kes ostab teistest rohkem seksmänguasju.