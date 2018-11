Viis toitu, mida jõuluajal süüa, et kaalust maha võtta

Toitumisnõustaja Emma Taylor jagab Daily Maili vahendusel soovitusi, milliseid toitusid jõuludel ja aastavahetusel eelistada, et liigse kehakaalu kogunemist ennetada ja hoida saledat joont ka pidusööke nautides.

Ahjus küpsetatud kalkun

Kalkunipraad sobib suurepäraselt jõulupeo põhiroaks, sest see on väga maitsev, pidulik ja samas ka tervislik. Erinevalt seapraest ei ole selles nii palju küllastunud rasvu ja kolesterooli, eriti kui jätta nahk söömata. Kalkunilihas on palju tsinki, B-vitamiine, fosforit, trüptofaani, seleeni ja valke. Kalkun on suurepärane valguallikas ja ei sisalda väga palju kaloreid.

Kala ja mereannid

Veelgi parem valkude ja kalorite suhe on kalas, millest saab teha näiteks külmalaua suupisteid. Kõige uhkemad mereannid, mida külalistele pakkuda, on muidugi austrid. Austrid sisaldavad rohkem tsinki kui ükski teine söök. Tsink toetab kasvu ja keha arengut, teeb immuunsuse tugevamaks ja aitab vigastustest paraneda. Lisaks on see naturaalne afrodisiaakum.

Seller

Seller on imeline köögivili, mille söömisel kulub rohkem kaloreid kui see ise sisaldab. Kõik selleri osad on söödavad ja see on väga toitainerikas. Seetõttu võiks sellerit lisada kõikidesse roogadesse, kuhu see vähegi sobib. Lisaks võiks sellerivarsi vahepalana pakkuda koos dipikastmega ja jätta krõpsud seekord ostmata.

Kikerherned

Kikerherned on väga hea toit rasvapõletuseks, sest neis on tubli annus valke ja kiudaineid. Tänu sellele püsib neid süües kõht pikka aega täis ning seedimine on korras. Kasuta kikerherneid jõuluroogadele lisandeid tehes.

Kakao