Ida ehk Adi Schwalbe oli Eesti esimese Soome konsuli abikaasa. Schwalbed olid Hella Wuolijoe kõrval Soomes 20. sajandi algul kõige jõukamad eestlased. Nad kuulusid tihedalt Eesti Seltsi juurde. Proua Schwalbet on vahel nimetatud Helsingi eesti kogukonna «ristiemaks».

1918. aasta novembri lõpus, kui punased Narvast Eestisse tungisid, saadeti Schwalbede kaudu Stockholmi telegramme, et korraldada Inglise laevastiku saabumist. Poska nõudis välisdelegatsiooni aktiivsemat tegutsemist, et ärgitada liitlaste sekkumist. Viimaks jõudiski inglise laevastik Tallinna alla ja tekitas Eestis tõelise joovastuse. Kolm päeva hiljem, 15. detsembril, jõudis Schwalbede juurde Oskar Kallas, et käima lükata esimest ametlikku saatkonda.