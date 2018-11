Uuring: ligikaudu pooled brittidest kannatavad selle mure käes

Üks üheksast inimesest väitis, et nende elus ei ole kedagi, kellele kriisiolukorras toetuda. Kaks kolmandikku vastanutest tõdesid, et nad tunnevad ennast üksikuna isegi siis, kui on inimestest ümbritsetud. Üks kolmandik tunnistas, et nad ei oska üksindusega toime tulla.

The British Red Crossi kommunikatsioonijuht Zoë Abrams selgitab kui oluline on teiste inimestega lähedaste suhete loomine. «Üksindus ja sotsiaalne isolatsioon ei diskrimineeri. Elutingimused võivad hetkega muutuda, mis tähendab, et see võib juhtuda igaühega meist, olenamata su vanusest või taustast. Me kõik vajame kedagi, kelle poole kriisiolukorras pöörduda, aga meie uuringutulemused näitavad, et on palju inimesi, kes tunnevad, et neil puuduvad olulised inimsuhted,» sõnab ta.