Viis soovitust mehele, kuidas aasta läbi terveks jääda

Euroapteegi farmatseut Heikko Tiits paneb südamele, et esmalt võiksid Eesti mehed alustada regulaarsest liikumisest ja vitamiinide tarbimisest ning tervisenäitajate kontrollimisest.

«Eesti mehed ei ole väga suured tervise pärast muretsejad, mistõttu avastatakse mitmed haigused alles siis, kui probleemid on tõsised,» ütles farmatseut Heikko Tiits ning lisas, et tervisemurede ennetamiseks saavad mehed ise palju ära teha ning liigse sekelduseta hoida end terve ja tegusana.

Kõige alus on igapäevane regulaarne liikumine. «Paljud mehed harrastavad sporti ning teevad trenni, kuid seejuures tuleb silmas pidada, et kord või kaks aastas maratoniks valmistumine ei ole regulaarne liikumine. Iga päev tuleks võtta aega vähemalt pooletunniseks jalutuskäiguks, rattasõiduks, sörkjooksuks või muuks aktiivseks tegevuseks. See aitab hoida südame terve ja keha toonuses,» lausus Tiits.

Et keha haigustele vastu peaks ja oleks jaksu igapäevaselt tegus olla, tuleks Tiitsi sõnul immuunsust tugevdada ka vitamiinidega. Seda eriti sügisel ja talvel, mil organism on vastuvõtlikum nii kergetele külmetushaigustele kui ägedatele gripiviirustele, kerged on tekkima ka stress, närvilisus ja uneprobleemid.

«Üheks tähtsaimaks on D-vitamiin, mis lisaks muudele headele omadustele mängib olulist rolli ka immuunsüsteemi tugevdamisel. Väsimuse ja kurnatuse peletamiseks tasub manustada magneesiumi ning antioksüdantidest tulvil C-vitamiini. Mineraalina soovitan meesterahvastele tsinki, mis omab positiivset toimet eesnäärmele ja viljakusele ning tugevdab lisaks ka organismi immuunsüsteemi,» soovitas Tiits, kelle sõnul saab abi alati küsida ka kohalikult apteekrilt.

Kolmandana on soovitav külastada vähemalt paari aasta tagant oma perearsti või lasta pereõel oma tervisenäitajaid kontrollida. «Isegi kui otseselt tervisemuresid ei ole, võiks lasta mõõta vererõhku, veresuhkru- ja kolesteroolitaset. Need on nn baasnäitajad, mis aitavad avastada võimalikud terviserikked juba varakult,» selgitas Tiits, kuid lisas, et loomulikult tuleks külastada arsti aga koheselt, kui ilmneb mõni vaevus.

Üle 50-aastased mehed peaksid aga Tiitsi soovitusel juba laskma kontrollida ka eesnääret, mida saab lasta vereprooviga testida nii perearsti kui ka meestearsti juures. «Samuti oleks selles eas hea juba lasta kontrollida ka luutihedust ning pikaaegsed suitsetajad kindlasti kopsude seisukorda,» lisas ta.

Lõpetuseks paneb Tiits meestele südamele, et lisaks liikumisele tuleb tähelepanu pöörata ka teistele tervisliku eluviisi teguritele nagu mõõdukas alkoholitarbimine ja tasakaalus toidulaud. «Loomulikult on ideaalne, kui mees ei tarbiks üldse alkoholi ja tubakat. Kuid kui sellest loobumine on keeruline, siis võiks võtta eesmärgiks teha seda vähemalt mõõdukalt ja jätta endale nädalas vähemalt kolm järjestikust alkoholivaba päeva,» ütles Tiits. «Liigne alkohol tõstab vererõhku, koormab südant ning paisutab kehakaalu.»

«Tervislik toit aga aitab hoida keha vastupanuvõimet kõikidele haigustele, mistõttu kuulugu iga pere, mehe või naise toidulauale puu- ja juurviljad, kiudainete rikkad road ning vähemalt kolm tasakaalus toidukorda päevas,» lausus Euroapteegi farmatseut.