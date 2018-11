Toidukooslus, mida itaallased peavad kulinaarseks kuriteoks

Itaalia toiduorganisatsiooni Barilla Akadeemia president Gianluigi Zenti ütles väljaandele The Local intervjuud andes, et ketšupi küsimine on üks kõige sagedasemaid kulinaarseid kuritegusid, mida teevad Itaaliat külastavad võõramaalased.

«Kui inimesed küsivad «Kust me saame pastat ja ketšupit,» on see meie jaoks kohutav,» vahendab Mashed. «See ei ole enam mitte mingil määral Itaalia köök.»