Igapäevane harjumus, mis kaalunumbril langeda ei lase

Kohv stimuleerib närvisüsteemi ning käivitab organismis mitmeid protsesse, mille sooritamiseks kehas veresuhkru tase langeb, et toota protsesside tööks vajalikku energiat. Et taastada organismis endised ressursid, tekitavad sellised muutused vajaduse midagi süüa.

Küll aga on väike viivitus hetkede vahel, mil toit on piisavalt ressursse taastanud ning mil aju selle kohta signaali saab. Seega sööme end pahatihti üle. Lisaks paiskab organism lihastesse ja maksa kogunenud varudest glükoosi, et madalat veresuhkrut heastada, kuid ka seal on signaali ja tegeliku vajaduse täitumise vahel mõningane viivitus.