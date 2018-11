Meestele: naine räägib avameelselt esimesest kohtingust

Cosmopolitani toimetaja Rosa Heyman räägib, kuidas tema esimeseks kohtinguks valmistub ja mida kaaslase puhul tähele paneb.

1. Esmamulje

«See võib küll minust pealiskaudse mulje jätta, aga ma märkan välimust ja viisi, kuidas ta ennast üleval peab - riideid, mida ta kannab ja kas ta naeratab.»

2. Kohtinguks valmistumine

«Mulle meeldib enne juua klaasike veini. See on hea tehnika lõõgastumiseks. Seejärel pesen hambad ja viimistlen meigi. Oluline on õige suhtumine.»

3. Mida teha ja mida mitte

«Ma küsin inimestelt palju nende kohta ja ma vihkan seda, kui inimesed minu vastu mingit huvi ei näita. See ei tähenda, et ma tahaksin endast rääkida, ma lihtsalt tahan tunda, et ma ei intervjueeri kolleegi. Samuti ei meeldi mulle, kui palju telefonis ollakse.»

«Ma usun, et kui mul oleks laps, ütleksin seda. On teatud asjad, mida peaksid teisele inimesele ütlema. Ja ma arvan, et sa peaksid tundma ennast vabalt ja olema aus selles osas, kuidas ennast kohtingul tundsid.»

«Ma usun, et ükskõik milline aktiivne tegevus, kus sa ei istu kaaslasest lihtsalt üle laua ja ei räägi elulugu, on lõbus. On võimalik kedagi tundma õppida ka aktiivse tegevuse käigus.»

4. Kes peaks maksma?

«Ma usun, et kes välja kutsus, peaks maksma. Kui ma kutsun kellegi välja, usun, et pakuksin ennast maksma. Aga ma arvan, et esimesel kohtingul peaks arve pooleks jagama. Ma ei tahaks tunda, et olen midagi võlgu. Eriti, kui ma pole inimesest huvitatud.»

5. Millal pärast kohtingut ühendust võtta?

«Pärast kohtingut tahaksin ma järgmisel päeval sõnumi saada, kui mulle inimene meeldib. Ma usun, et see on imelik, kui sa käisid kohtingul ja te sobisite hästi ja sa ei kuule temast kolm päeva.»

6. Suudlemisest esimesel kohtingul

«Kui mulle inimene meeldib, tahaksin temaga esimesel kohtingul suudelda. See on järjekordne test, et näha, kas tahan sellega jätkata.»