Kuidas talveväsimusega võidelda?

Kuigi talvisel ajal on päikest vähe, proovi päikesekiirte saabudes õue minna. Pimedal ajal toodab keha rohkem melatoniini, mis soodustab und. Mida rohkem päikest näed, seda enam saab ka keha signaale, mis aitavad sul erksana püsida.

Kõik teavad, et kui und jääb väheks, tunned end järgmisel päeval eriti väsinuna. Küll aga tekitab sama efekti ka ülemagamine. Pimedal ajal tundub talveuni väga kutsuv, kuid proovi säilitada tervislik unerežiim. Proovi igapäevaselt minna magama ja ärgata enam-vähem samal ajal ning unetunde võiks kokku tulla 8.

Kui tunned pimedal ajal eriti suurt väsimust, on jõusaali minek ilmselt viimane asi. Küll aga vallandub trenni tehes nn heatujuhormoon, mis annab energiat ja parandab enesetunnet. Kui sul on probleeme töölt koju jõudes ärkvel püsimisega, tee trenn kohe pärast tööpäeva - see aitab sul õhtul ärkvel püsida ning parandab ka ööune kvaliteeti.