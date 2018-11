Väärt nipp: jõuluoste tehes kinnita oma käekott ostukäru külge

New Hampshire’i politseijaoskond jagas oma Facebooki lehel nippi, mis tasub igaühel kõrva taha panna. Selleks, et kellegi kuri käsi ei saaks ostukärust kotti või rahakotti pihta panna, hoia oma koti lukud kogu aeg kinni ja kinnita kott käru külge.

Koti saab kergesti kinni panna mõne klambri või odavama karabiiniga. Kuigi see ei aita täielikult vargust välistada, teeb see töö vargale palju raskemaks ja äratab tähelepanu, kui ta su käru juures pikemalt kohmitsema jääb. Lahtist käekotti on aga eemale seisnud kärust väga lihtne märkamatult kaasa võtta.