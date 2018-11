9 romantilist lugu hetkest, mil mehed mõistsid, et tahavad oma partneriga abielluda

Kauge armastus

«Ta reisis kaks tundi bussi ja rongiga, et mind näha mu 30-minutilisel lõunapausil. Me abiellume kolme nädala pärast.»

Toetus kõige õigemal hetkel

«Me olime kohtamas käinud kõigest kolm kuud, nii et siin ja seal tuli ikka ette piinlikke hetki. Ma töötasin meeletult ja sain telefonikõne, et üks mu väga headest sõbrannadest hukkus just autoõnnetuses. Ma ei mäleta sinna kõndimist, aga oma kodu asemel, lõpetasin tema korteris. Ta avas ukse oma uuele nutvale poiss-sõbrale. Selle asemel, et ära kohkuda, kuulas ta mind ja nuttis paar tundi koos minuga. Sõbranna, kes surma sai, oli inimene, kes oli mind kuus kuud julgustanud, et ma oma praeguse abikaasa välja kutsuksin. Ta ei saanudki kunagi teada, milline mõju tal oli olnud. Praeguseks oleme mu naine ja mina abielus olnud kaheksa aastat.»

Uhkus perekonna üle

«Ma olin oma tüdruksõbraga kohtamas käinud umbes kolm kuud. Mu vanemad on immigrandid ja said miinimumpalka, tema vanemad on jõukad ja omavad enda ettevõtet. Mul oli häbi talle öelda, millega mu isa tegeles, nii et kui ta mu vanemate kohta küsis, ignoreerisin seda küsimust. Ta sai aru, mida ma teen ja ütles, et ma ei tohiks oma vanemaid kunagi häbeneda, sest nad on kõvasti töötanud, et mul hästi läheks ja et ta on nende üle väga uhke. Ma ei suutnud muud kui murdusin, sest tal oli õigus. Ma teadsin sel samal hetkel, et abiellun temaga. See võib kõlada imalalt, aga see näitas, millise inimesega on tegemist. Ma ei kahetse midagi.»

Koosolemise nimel kõige hülgamine

«Ma kaotasin Afganistanis teenides jala. Me olime ainult kohtamas käinud, kui see juhtus. Ta lendas Walter Reed Medical Centerisse Washingtonis ja jäi minuga sinna peaaegu kaheks nädalaks. Ta pidi oma elu kodus pausile panema, eemal perekonnast ja tööst, kuti pärast, kellega ta kohtamas käis. Siis ma teadsin.»

Üheotsapilet

«Me kohtusime, kui ma välismaal õppisin. Kui ma koju tulin, suhtlesime Skype'is üheksa kuud, ligi tund aega iga päev. Ma võisin temaga kõigest rääkida ja meil ei hakanud kunagi igav. Ta tuli mulle kolmeks kuuks külla, kui ma ülikooli lõpetasin. Nende kolme kuu lõppedes, mis olid imelised, otsustasime koos, et on parim lahku minna, sest me ei saa kaugsuhtega hakkama, see ei töötaks kunagi. Me nutsime ja ütlesime lennujaama turvakontrollis hüvasti. Ma istusin lennujaama parklas autosse ja nutsin nagu väike laps. Kuivatasin oma silmad, kõndisin lennujaama, ostsin üheotsapileti ja istusin tema kõrvale. Oleme nüüdseks koos olnud kuus aastat, parim otsus mu elus.»

Mõistmine saabus pühade ajal