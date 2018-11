Uskumatult kohatud nimed, mis ameeriklased on oma lastele pannud

Mõnes Ameerika osariigis on nimes lubatud isegi numbrite kasutamine, mis Euroopa riikides oleks mõeldamatu. Veelgi kummalisem on see, et leidub osariike, kus laps võib jääda täiesti ilma nimeta. The List otsis välja mõned näited sellest, kui pentsikuid nimesid on mõned USA lapsevanemad oma järglastele valinud.

Abcde

2014. aastal juhtus Californias Mission Viejo kaubamajas kurb lugu, kui jõuluvana ei lasknud enda juurde autistlikku tüdrukut nimega Abcde, sest kartis tema pitbullist abikoera. Kui juhtumist kajastati meedias, tõmbas rohkem tähelepanu tüdruku nimi kui jõuluvana koerahirm. Nime hääldatakse Ab-si-dee.

Adolf Hitler

2008. aastal sai meediastaariks pisike Adolf Hitler Campbell, kui üks New Yorgi pagaritöökoda keeldus valmistamast temanimelist sünnipäevatorti. Kuigi lapse isa üritas väita, et valis pojale sellise nime uudsuse tõttu, võis teiste laste nimedest järeldada, et vanemaid said inspiratsiooni siiski teatavast meelsusest. Nimelt olid Adolfi õdede nimed JoyceLynn Aryan Nation, Honszlynn Hinler Jeannie ja Eva Braun. Lapsed võeti vanematelt ära, kuigi väidetavalt ei olnud see kuidagi seotud nende nimedega ning tulenes laste hooletusse jätmisest.

Marijuana Pepsi Sawyer

Beloitis Wisconsinis elab kooliõpetaja nimega Marijuana Pepsi Sawyer, kes andis 2009. aastal kohalikule lehele intervjuu, milles tunnistas, et sellise nimega üles kasvamine oli väga raske. Kuna tema oma õpetajad ei tahtnud enamasti uskuda, et lapse nimi võiks olla Marijuana (eesti keeles marihuaana, kanep), hääldati ja kirjutati seda sageli valesti ning selle asemel kutsuti teda näiteks Mariannaks.

USAs ei ole muide kanepiteemalised nimed sugugi nii haruldased kui võiks arvata. Indica ja Sativa, mis on tuntud kanepisordid, on üsna populaarsed nimed.

Lucifer

Lucifer on teatavasti langenud ingli Saatana nimi. Ühtlasi oli 2017. aastal Ameerikas lastenimedelt populaarsuselt 372. kohal!

Pilot Inspektor

Näitleja Jason Lee ja tema naine Beth panid oma lapsele nimeks Pilot Inspektor. Idee said nad üllataval kombel Grandaddy loost «He’s Simple, He's Dumb, He's the Pilot», mis neile väga meeldis. Laulu pealkiri on eesti keeles «Ta on lihtne, ta on loll, ta on piloot».

Pistol