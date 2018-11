Psühholoog Kätlin Konstabel: see üks asi, mida meist paljudel on just nendel põhjustel väga raske teha

Kui abi küsida on raske või lausa võimatu, teeme me paraku elu sellega raskemaks mitte ainult endal – meil jääb tegemata asju, mis teiste toel kergesti ühele poole saaks ja saamata abi, mida päriselt vajaksime - ,vaid tegelikult ka teistel inimestel, ennekõike ikka oma lähedastel. Mingi ajani võib neile ju tunduda tore ja mugav, et me saame kõigega ise hakkama, teisalt mõistavad nad ühel hetkel, et päris alati see nii ju pole. Siis on meie kallid ummikus. Nad peavad kas püüdma meie mõtteid lugeda (kas selles olukorras me vajame abi? Aga tolles? Mida täpselt tuleks teha? Kui küsida, kas me siis solvume?) või teesklema koos meiega edasi, et me tõepoolest tuleme üksi ideaalselt toime.