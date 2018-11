«Tõesti? Sest see paistab üsna sedamoodi, nagu mu armastatud mees lohutaks oma eksi, sellal kui mina tööl olen...»

«Mia, me Wesiga ei teinud midagi, ausõna,» ütles murtud hääl Wesi tagant. Gina nõjatus diivanile ja alles siis ma õigupoolest märkasin teda. Üks tema jalgadest oli kipsis, diivani lähedal käeulatuses vedelesid kargud. Kui ta seisis, märkasin, et tema kehal puudus varasem elavus. Ei, ta oli kuivetu ja kõhn nagu luukere. Gina DeLucat pealaest jalatallani silmitsedes nägin, et tema närtsinud pruunidel juustel ei olnud enam Pantene reklaamide väärilist läiget ja sära. See ei olnud sama naine, kellega olin jaanuaris kohtunud. See oli kunagise rabava kaunitari tühi kest.

Pilgutasin paar korda silmi, teadmata, mida vastata, kui Wes ligi hiilis ja mulle käe ümber õlgade pani. «Mia, Gina tuli ainult külla. See on osa tema, ee …» Wes takerdus.

Mulle miskipärast meeldis, et Gina nimetas Wesi täisnimega, mitte minu kasutatud hüüdnimega. See aitas luua nende vahele distantsi, mida sel hetkel väga vajasin.

Gina lükkas juuksed taha, pühkis silmi ja vaatas siis mulle otsa. «Minu terapeut ütleb, et ma pean ellujääjatega kohtuma, rääkima inimestega, kes on sama asja läbi elanud, et mulle tuleks meelde, et olen elus. Üritama eluga edasi minna. Sellepärast ma olengi siin, Mia.» Tema hääl värises. «Wes lihtsalt lohutas mind. Me elasime seal palju üle ja … ee … ma tunnen end sellepärast tema läheduses turvaliselt,» tunnistas ta, üha rohkem pisaraid mööda põski voolamas. «Ma ei tunne ennast enam kusagil turvaliselt, ükskõik kui palju mul turvamehi või ukselukke on.» Ta hõõrus kätega käsivarsi. «Ma kardan kogu aeg.» Tema hääl värises niimoodi, et mul tekkis tahtmine käed välja sirutada ja teda emmata.