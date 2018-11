«Oli raske alla neelata oma isa käe hoidmist. See oli alati soe, aga elutu. Soontes voolas veri, ent temas puudus magnetism...»

«Millal sa üles ärkad, paps? On nii palju, liiga palju asju, mida öelda.» Hingasin enne edasi rääkimist mitu korda sisse.

«Ma lähen homme Malibusse. Mulle meeldiks küll väga siin sulle toeks olla, aga meie elud ei saa enam pikemalt paigal istuda. Sinu võlg on makstud, isa, aga mitte ilma ohverduseta. Mõnikord vaatan sellele aastale tagasi ja mõtlen, et peaksin sind tänama. Ilma sinu võlata ei oleks ma kohanud kõiki neid imelisi inimesi, kellega selle aasta jooksul tuttavaks olen saanud. Tean, et need inimesed jäävad alatiseks minu ellu. Ja veel kohtusin muidugi Maxiga. Oma vennaga.»

Tõusin ja hakkasin toas edasi-tagasi sammuma. «Paps, ema sai enne mind lapse. Poisi. Viis aastat enne mind. Ta on praegu kolmkümmend. Tema nimi on Maxwell ja ta on kõige parem vend, keda üks tüdruk tahta võib. See nimeasi jäi sulle kindlasti kõrva. Maxwell, Mia ja Madison. Täpselt nagu tema ja tädi Millie. Ema oli igal juhul ettearvatav.» Mõtlesin sellele, kuidas ta oli meid kõiki maha jätnud, ja mõte naisest, kes oli mu sünnitanud, pani selle mao mu südame ümber keerdu tõmbuma. Jep, väga ettearvatav.

Jäin seisma ja vaatasin aknast välja. Eelmise öö tumedad pilved olid peaaegu kadunud, jättes oma kiiluvette säravsinise taeva. Astusin papsile lähemale ja tõmbasin sõrmedega läbi tema pehmete tumedate juuste. Need olid alati olnud siidpehmed ja puhates ei olnud lugu teisiti. «See teekond on viinud mu ühe meheni, paps. Meheni, kellesse olen nii sügavalt armunud, et tean kogu hingest, et tema see ongi: see minu õige.» Vahtisin pingsalt ta nägu, lootes, et näen seal eluvilksatust, nappi naeratust, ükskõik mida … aga ei.

«Ma hakkan nüüd minema. Ma ei tea, millal tagasi jõuan. Maddy ja Matt käivad sind vaatamas. Ta meeldiks sulle, see Matt. Ta mõjub Maddyle hästi, kohtleb teda nagu kuningannat, kes ta ju ongi. Siinsed arstid teevad kõik, mis suudavad, et sa tagasi tuleksid, aga see on sinu teha, paps. Sul tuleb võidelda, ja kõvasti võidelda. Võitle meie pärast.» Panin silmad kinni ja hingasin sisse. «Kui sinuga midagi muutub, tulen esimese lennukiga.» Kummardusin ja suudlesin teda laubale.

«Mul on hea meel, et sa selle ehmatuse üle elasid. Mul on hea meel, et kõik selle ehmatuse üle elasid.» Läksin voodijalutsisse ja vaatasin meest, kes oli mu üles kasvatanud. Ta ei olnud kunagi olnud täiuslik ega olnud seda ka väitnud, aga ta armastas meid, isegi kui ta iseennast südamest vihkas.