Kümme sööki ja jooki, mis põhjustavad kõrvetisi

Hinnanguliselt kannatab regulaarselt kõrvetiste all umbes 40 protsenti inimestest. Seda ei ole sugugi vähe. Õnneks saab kõrvetisi teadlikult süües hästi ära hoida, kuid selleks tuleb enne veidi detektiivitööd teha. Kõik toidud ei mõju igaühele samamoodi, kuid mõned söögid tekitavad kõrvetisi siiski kõige sagedamini. Siin on Greatisti vahendusel kõige suuremad ärritajad ja kõrvetiste esilekutsujad.

Sibul

Kuigi sibul on tervisele hea, on see kõrvetiste üks põhisüüdlane. Kuna sibul sisaldab kääritavat kiudainet fruktooligosahhariididi, tasub see kõrvetiste vältimiseks enne söömist läbi küpsetada.

Alkohol

Küllap ei ole seegi kellelegi üllatus, et alkoholi joomine kõrvetiste teket soodustab. Alkohol lõdvestab sulgurlihast ja teeb kõrvetised hullemaks, aga joomine suurendab ka pikemas plaanis kõrvetiste teket, sest kahjustab söögitoru ja mao limaskesta.

Piparmünt

Tundub võimatu, sest piparmünt on ju lõõgastava toimega. Kuid see ongi põhjus, miks piparmünditee kõrvetisi tekitab - see lõdvestab söögitoru sulgurlihast.

Šokolaad

Kurb lugu, kuid ka šokolaad ei ole hea neile, keda kõrvetised kergesti kimbutavad. Seda seetõttu, et šokolaadis on nii kofeiini kui teobromiini, mis mõlemad lõõgastavad sulgurlihast ning mille tõttu pääseb maohapet üles.

Rasvane liha

Rasv stimuleerib hormooni koletsüstokiniini tootmist, mis samuti lõdvestab sulgurlihast ning põhjustab happe tagasivoolu. Lisaks võtab rasva seedimine kauem aega kui teiste söökide seedimine, mistõttu suurendab see ohtu, et kõrvetised hakkavad pärast sööki vaevusi põhjustama.

Rasvased piimatooted

Eelnevalt mainitud põhjusel on kõrvetiste väga sagedased põhjustajad ka täispiim, koor, või ja juust. Kõrvetiste ära hoidmiseks tasub proovida vähendatud rasvasisaldusega piimatooteid.

Kohv

Kuigi kofeiin mõjub ülejäänud kehale ergutavalt, on sel sulgurlihasele lõõgastav toime, mis suurendab happe tagasivoolu riski. Uuringud on näidanud, et umbel kolmandikul kõrvetiste käes vaevlevatel inimestel põhjustab kohvijoomine koguni valu.

Mullijoogid

Peale selle, et limonaadis võib olla kõrvetisi soodustavat kofeiini, vähendavad karboniseeritud joogid ka söögitoru rõhku ja põhjustavad ebameeldivaid röhitsusi.

Tomat

Tomat ja tomatimahl on väga mõjusad kõrvetiste põhjustajad. Testid on näidanud, et tomatimahl tekitab kõrvetisi ka sel juhul, kui selle happelisus on neutraalseks kohendatud.

Tsitrusmahlad