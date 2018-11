Lihtne, kuid lastele eluliselt vajalik viis, kuidas tarbetutest jõulukingitustest loobuda

Lastefond on üle-eestiline lastehaigla juures tegutsev heategevusorganisatsioon, mis on 18 tegutsemisaasta jooksul toetanud annetajate abiga erinevatele haiglatele seadmete soetamist, arstide ja teiste erialaspetsialistide täiendkoolitusi ning tuhandeid eriravi või -hooldust vajavaid lapsi ja nende peresid.

Käesoleva aasta jooksul on fondist lapse ravi või hooldusega seotud kulutuste katmisel abi saanud 13 erinevas maakonnas elavad pered, vaid Läänemaalt ja Hiiumaalt pole abivajadusega fondi poole veel pöördutud.

Lastefondi vahendusel on võimalik toetada sihtotstarbelise annetusega konkreetset südamelähedast toetusprojekti, mille katmisel fond sarnase abivajadusega peredele abikäe ulatab, toetada konkreetselt mõnda abisaajat last või teha üldannetuse. Kõik Lastefondi toetusprojektid on välja toodud fondi kodulehel: https://www.lastefond.ee/toetame/.

Koos annetusega on võimalik soetada ka heategevuslik e-jõulukaart või kinkekiri, mis annab saajale teada, et talle on kingitud üle Eesti haigeid lapsi abistav heategu. Lastefondi töötajad on hea meelega valmis üles astuma ka jõulupidudel või annetajatega isiklikult kohtuma, et tänada ning rääkida Lastefondi tegevusest ja missioonist lähemalt.

Lisaks saab fondi kaudu abivajajaid aidata, soetades heategevusliku jõulukaardi. Lastefondi strateegiajuht Küllike Hein räägib, et heategevuslike jõulukaartide müümise traditsioon ulatub Lastefondi algusaastatesse. «Esialgu palusime kaardile pilte joonistada kunstikooli lastel. Viimased aastad oleme koostööd teinud erinevate tuntud kunstnikega ning sel aastal osutus valituks kunstnik Kamille Saabre, kes illustreeris enda käekirjaga Lastefondi heategevusliku jõulukaardi,» toob Hein välja.

Hein selgitab, et heategevuslikud jõulukaardid on suurepärane võimalus ühendada hea kasulikuga ehk kui inimene armastab jõulude puhul lähedasi kaartidega üllatada või ettevõte juba niigi koostööpartneritele kaarte saadab, siis võiksid need olla heategevuslikud.