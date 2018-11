3 lihtsat soovitust, kuidas Instagram oma karjääri heaks tööle panna

Instagrami postituste ajastamisega tegeleva Hopper HQ looja Mike Bandar annab nõu, kuidas see võimas sotsiaalmeedia platvorm enda karjääri jaoks tööle panna.

«Ei loe see, mida sa tead, vaid see, keda sa tead,» on lause, mida kasutatakse palju, kuid õigusega. Inimestele, kes tahavad teha karjääri näiteks modellinduses, muusikas või tantsus, võib Instagram osutuda äärmiselt heaks vahendiks, kuidas tegijatega oma erialalt tutvuda. Loo suhteid juba tunnustatud inimestega oma valdkonnast, kommenteeri nende pilte ja ära karda ka ennast näidata.