Mures naine: mees peksis kodu segamini - kas nüüd tuleb minu ja laste kallale?

«Mees ärritub kergesti. Või õigupoolest ta pigem kogub endasse ja siis plahvatab… Seda siis kaine peaga. Kui ta on purjus, siis on tal alati kuni mingi piirini hea tuju. Ühel hetkel otsib või leiab põhjuse ja hakkab laamendama. Ilmselgelt on suur osa sellest alkoholil.

Meile pole ta veel haiget teinud, kuid märkasin, et ta silmis juba välgatas, kui ma teda keelasin, et ta muusika vaiksemaks keeraks. Ma unustasin olla purjus inimesega leebe ja tagasihoidlik, põgenesin teise tuppa.

Eile peksis ta segamisi ühe ukse, kipsist seinad lõi auku, lapse autod katki. Õnneks meie ise seda lõhkumist ei näinud, elamine oli juba segi, kui koju jõudsime. Sõitsin öösel lapsega ema juurde. Nii hull kui eile. pole veel vist olnud.

Kui ta väike oli. siis tema isa jõi ning ema-isa kaklesid ja tülitsesid palju. Ta on rääkinud, kui jube see oli. See painab teda ennast, ometi teeb ta ise samamoodi.

On see üldse võimalik, et üks selline inimene ennast muudab? Ma olen noor ja ei taha sellist elu ei endale ega lapsele. Aga ma tahaks, et mu poeg saaks kasvada isaga. Mees kasvas ka isata ja ta on nii palju rääkinud, kuidas ta oma isast puudust tundis. Mida ma saan teha? Ma ei taha alla anda. Siis kaovad kõik mu unistused.»

Vastab kliiniline lapsepsühholoog, Gordoni perekooli koolitaja Ene Raudla:

«Teie abikaasal on kujunemas või on juba kujunenud alkoholisõltuvus. Sõltuvuse tekkepõhjused võivad olla pärilikud, kuid ka sotsiaalne keskkond võib soodustada.

Mida saate teha teie?

Te ei saa võtta vastutust abikaasa ja tema alkoholi kasutamise eest enda peale. Seni kaua, kuni abikaasa toob oma joomise põhjuseks oma raske lapsepõlve, ei muutu tema käitumises midagi. Eelkõige on vajalik, et abikaasa tunnistaks, et tal on probleem alkoholi kontrolli üle ja tahab sellele abi saada. Teie saate kõrvalt teda vaid mõista ja aidata tal otsida abi võimalusi. Otsuse abi saamiseks peab tema ise tegema.