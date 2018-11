Retseptisoovitus: tervislik kõrvitsapesto

Toidublogija Kadri Raig tunnistab, et tema vaieldamatuks lemmikuks on hokkaido kõrvits, mis oma mõnusale maitsele lisaks on ka korraliku valgusisaldusega. Tänases pestos on kasutusel küll üks teine minikõrvits, aga sellegi maitse on suurepärane ning lisaks on sel imeline oranžikas värv!