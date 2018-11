Neli sodiaagimärki, kes kipuvad suhteprobleeme üle dramatiseerima

Osati võib selles süüdistada astroloogiat, sest on sodiaagimärke, kes dramatiseerivadki kergesti üle, tekitades suhtes stressi ja nägelust. Siin tuleb muidugi kohe ära öelda, et kui sina või su partner on nende märkide hulgas, ei tähenda see kohe suhte lõppu või pidevaid kannatusi. Üldsegi mitte. Natuke stressi kuulubki iga suhte juurde ja tülisid tuleb ikka ette, see on normaalse elu paratamatu osa.

Oma parteri iseloomu ja omadustega tundma õppimine aitab ka suhtes esinevate raskete olukordadega paremini toime tulla. Siin on neli sodiaagimärki, kes võivad vahel olla liialt dramaatilised.

Vähk (21. juuni - 22. juuli)

Vähke juhib kuu, mis teeb neist väga emotsionaalsed olendid. See kandub üle ka suhetesse, kus nende tunded võivad tujumuutuste tõttu üle ääre ajada. Kui Vähk tahab ennast selles osas muuta, siis tuleb tal esmalt oma tundeid endale tunnistada ja mitte neid alla suruda. Siis on väiksem tõenäosus, et ta end partneri peal välja elab.

Leo (22. juuli - 23. august)

Lõvid võivad olla väga lärmakad ja seda ka oma tunnete väljendamisel. Kuna Lõvile meeldib laval olla ja esineda, siis käib sellega kokku ka tema vajadus oma tundeid väljendada. Ta võib väga poeetiliselt kirjeldada elu (ja teie suhte) tähendust või ka ruuporist kõigile teie armastust kuulutada. Draama vältimiseks võiks Lõvi aeg-ajalt üksi elu üle järele mõtiskleda ja mitte kurnata sellega oma partnerit.

Skorpion (23. oktoober - 22. november)

Skorpion on kirglik, dramaatiline ja üleüldse väga intensiivne. Pehmelt öeldes. Mida rohkem draamat ta tekitab, seda kirglikumalt oma partnerisse suhtub. Skorpionil on tohutu kontrollivajadus ja see kehtib kõige suhtes, mida ta oma elus oluliseks peab, mõistagi püüab ta siis kontrollida ka oma armsamat. Seetõttu saabki Skorpion ise oma suhet pingevabamaks teha, kui annab kallimale asu ja hinga talle pidevalt kuklasse.

Ambur (22. november - 21. detsember)